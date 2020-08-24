Черкесск, 24 августа, 2020, 11:23 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии за минувшие трое суток число выявленных носителей коронавируса выросло на 98 человек. В республике начиная с 3 августа наблюдается ежедневный рост числа новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Такие данные приводит 24 августа федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общая численность лиц, заразившихся коронавирусной инфекцией, составила за все время пандемии 4830 человек. Выздоровели за три прошедших дня 120 пациентов. А всего их число достигло уже 4274 человек.

В настоящее время лечение проходят 530 пациентов. В инфекционном стационаре находятся около 80 человек, остальные инфицированные новым коронавирусом находятся под медицинским наблюдением на дому.