Листвянка, Иркутская область, 24 августа, 2020, 11:11 — ИА Регнум. Инспекторы по маломерным судам и внештатные инспекторы в честь К 30-летия МЧС России организовали парад патрульных катеров. Как сообщает ГУ МЧС по Иркутской области, мероприятие состоялся накануне, 23 августа, по маршруту от верхнего бьефа плотины ГЭС реки Ангары до поселка Листвянка по акватории озера Байкал.

МЧС РФ Парад патрульной техники в Иркутской области

МЧС РФ Иркутская область. Инспекторы по маломерным судам и внештатные инспекторы

Были представлены скоростные катера «АМУР-3», имеющий дальность плавания 350−400 километров, «КС-701», развивающий скорость до 80 километров в час, «Проект БЛ-820» и «Касатка-2М», обладающие способностью безопасного плавания при высоте волны до 2 метров, моторное судно «Мастер-500», имеющее грузоподъемность до 600 килограммов, жесткомодульный «Стрингер-550Р», гидроциклы (всего 14 единиц техники).

МЧС РФ Иркутская область. Парад патрульной техники

В 2020 году совместно с сотрудниками полиции, представителями муниципальных образований, аварийно-спасательных формирований, общественных организаций и старостами населенных пунктов проведено четыре тысячи рейдов и патрулирований, около пяти тысяч подворовых и поквартирных обходов с охватом 9,5 тысяч человек, 4712 патрулирований береговой полосы и акваторий.

МЧС РФ Парад патрульной техники в Иркутской области

Составлено порядка 1,5 тысяч административных протоколов. На жесткий контроль поставлена работа по выявлению нетрезвых судоводителей. За период навигации двух последних лет выявлено более 100 нетрезвых судоводителей. Это лучший результат по Сибирскому федеральному округу по пресечению подобных правонарушений.