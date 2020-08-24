Рязань, 24 августа, 2020, 11:11 — ИА Регнум. 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Рязанской области за прошедшие сутки, сообщили 24 августа в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 149 пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В целом в Рязанской области выявили 6966 носителей коронавируса. Ещё 27 положительных тестов находятся на подтверждении регионального минздрава.

По данным федерального штаба, за сутки выздоровевших пациентов не прибавилось, всего завершили лечение 6123 человек.