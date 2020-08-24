Чебоксары, 24 августа, 2020, 11:02 — ИА Регнум. В Чувашии за последние сутки выздоровление от COVID-19 зарегистрировано у 21 пациента, новых летальных исходов нет. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 24 августа, в Чувашии всего лабораторно подтверждён 7 551 случай заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 35.

Выздоровели 6217 человек, или 82,33% от общего числа выявленных случаев заражения. Лечение продолжают 1266 пациентов с коронавирусом.

Новых летальных исходов нет, всего с начала пандемии в Чувашии умерли 68 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашию поступят 638 тыс. доз для вакцинации населения от гриппа. Республика планирует получить ещё 80 тыс. доз, что в результате позволить привить до 60% населения.

Подробнее:В Чувашии планируют привить от гриппа 60% населения