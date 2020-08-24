Москва, 24 августа, 2020, 11:00 — ИА Регнум. Обещания, которые даёт избирателям кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, невозможно выполнить. Об этом председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков написал в своём микроблоге в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Заявления политика, который пообещал справиться с пандемией коронавируса, бедностью, изменениями климата и расизмом, Пушков назвал риторическими. Сенатор пошутил, что Байден забыл пообещать «второе пришествие» Иисуса Христа.

«Понятно, что эти обещания невыполнимы. Бедность не уйдёт, а COVID-19 равнодушен к итогам выборов в США, как и климат», — написал Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа Байден официально согласился баллотироваться в президенты США от демократов. В своём выступлении он заявил, что поможет США преодолеть «эпоху тьмы», если станет главой государства.

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