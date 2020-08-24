Ярославль, 24 августа, 2020, 10:48 — ИА Регнум. Жители дома на улице Батова в Ярославле, где в 21 августа произошёл взрыв, не сообщали в экстренные службы о запахе газа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник.

Yarregion.ru Последствия взрыва в Ярославле

Сразу после трагедии появились сообщения о том, что жители ощущали запах газа. Но никто из них не обратился в аварийную службу. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM источник, аварийных заявок по дому на улице Батова, 5 корп 2 не было с начала 2020 года.

Как сообщалось ранее, версия взрыва газа рассматривается следствием как основная. В результате ЧП погибли три человека, в том числе ребёнок. Еще четверо пострадали. Жители дома эвакуированы, решение о восстановление или сносе будет принято по результатам обследования.