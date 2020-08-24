Ярославль, 24 августа, 2020, 10:11 — ИА Регнум. В Ярославле в суд направлено уголовное дело в отношении организованной преступной группы, которая занималась незаконным обналичиванием денег. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

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Перед судом предстанут семь человек. Преступления, в которых они подозреваются, совершались в 2018—2019 годах.

«Данная группа, не зарегистрировав в установленном порядке кредитную организацию, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляла юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию клиентов, что в соответствии с указанным законом отнесено к банковским операциям, то есть занималась противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Доход от незаконной деятельности составил более 40 миллионов рублей. В ходе расследования проведено 23 обыска, более 40 компьютерных экспертиз, 8 судебно-бухгалтерских экспертиз. Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы.