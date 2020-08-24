Курган, 24 августа, 2020, 10:04 — ИА Регнум. В Кургане 25 августа по 6 сентября установится тёплая и сухая погода. Днём +24…+29°C, ночью +11…+16°C, сообщает в своём блоге народный синоптик Илья Винштейн.

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К погоде в последние дни приковано внимание из-за планируемых линеек на открытом воздухе ко Дню знаний. 1 сентября по прогнозу Ильи Винштейна в Кургане будет солнечным и тёплым, с низкой вероятностью осадков.

«После 7 сентября дневная температура начнёт плавно понижаться. Самые сильные холода ожидаются в середине месяца», — прогнозирует народный курганский синоптик.