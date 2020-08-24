Москва, 24 августа, 2020, 09:40 — ИА Регнум. Температура воздуха на европейской части России в сентябре ожидается около и выше нормы, и потому данный месяц будет теплым. Об этом 24 августа рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Солнце

«Предварительный прогноз таков, что сентябрь ожидается теплым. Температура будет около и выше нормы», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик уточнил, что в этот же период количество осадков будет около и меньше нормы, и потому, как ожидается, сентябрь будет «вполне комфортным».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 21 августа стало известно, что в Московской области в ночь с 20 на 21 августа были зафиксированы первые заморозки в предстоящем осенне-зимнем сезоне.