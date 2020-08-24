Чебоксары, 24 августа, 2020, 09:27 — ИА Регнум. В Чувашию поступят 638 тыс. доз для вакцинации населения от гриппа. Республика планирует получить ещё 80 тыс. доз, что в результате позволить привить до 60% населения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 24 августа, заявил на планёрке в правительстве министр здравоохранения Владимир Осипов.

Данные министерства здравоохранения Чувашии

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По его словам, в новом эпидемиологическом сезоне республика защитила заявку о получении 638 тыс. доз для вакцинации жителей от гриппа, что позволит охватить 52,4% населения Чувашии. Это значительно больше, чем было в 2019 году: министр напомнил, что в прошлом году поступило 556 тыс. доз в расчете на вакцинацию 45,5% жителей.

Владимир Степанов также проинформировал, что подана заявка о получении дополнительно 80 тыс. доз. С учётом данной поставки это позволит охватить вакцинацией «до 60%» населения республики.

Вакцинация будет проводиться в 869 прививочных кабинетах, также будут работать 155 выездных бригад.