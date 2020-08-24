Симферополь, 24 августа, 2020, 09:19 — ИА Регнум. Ограничения на водоснабжение ввели в Симферополе и ряде прилегающих муниципалитетов с 24 августа, сообщили в пресс-службе администрации столицы Крыма.

Иван Шилов ИА REGNUM Симферополь

В ночь с 23 на 24 августа был снижен суточный забор воды до 140 тысяч кубометров, для жителей отключено горячее водоснабжение. На втором этапе, который продлится с 31 августа по 7 сентября, отбор воды снизится до 120 тысяч кубометров в сутки, будет введена подача воды по графику. С 7 сентября водопотребление будет сокращено до 100 тысяч кубометров в сутки, воду в дома будут подавать по часам, утром и вечером.

Причиной введения ограничений на водоснабжения стало резкое снижение воды в водохранилищах Крыма из-за засухи. Уровень воды в Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах на данный момент упал до критического. Добавим, что в среднем, до введения ограничений, симферопольцы потребляли около 160 тысяч кубометров в сутки.