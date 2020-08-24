Барнаул, 24 августа, 2020, 08:14 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае остаётся напряжённой. Как следует из данных оперативного штаба на утро 24 августа, за прошедшие выходные в регионе зафиксировано десять летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2. Общее число жертв составляет уже 306 человек, только за последние сутки скончались трое.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По-прежнему наблюдается существенный рост больных с пневмонией: из общего количества пациентов таковых насчитывается уже 3023 человека (+138 за выходные дни). Ещё 3509 пациентам с коронавирусом поставлен диагноз ОРВИ (+39 за выходные дни). Тяжелобольных — 119 (+8 за выходные дни), подключены к аппаратам ИВЛ 39 человек (+9 за выходные дни).

За весь период в крае выздоровели 9722 человека. Общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 11 251 человек (+209 за выходные дни). Количество тестов за последние двое суток тоже значительно сократилось (1927 и 1031 штука соответственно), тогда как ещё месяц назад были дни, когда в регионе делали более 4000 тестов в сутки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 12 российских регионов (в том числе Алтайский край) остаются в «красной» зоне из-за тенденции к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией.