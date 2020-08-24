Улан-Удэ, 24 августа, 2020, 06:43 — ИА Регнум. Главное управление МВД по Бурятии официально объявило о закрытии всех пляжей на водоёмах республики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, это сделано в связи с понижением температуры воды и воздуха.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Купаться запрещено

Спасатели напомнили, что всего в этом году в регионе было открыто пять пляжей. Они также призвали жителей не купаться в прохладной воде, особенно в состоянии алкогольного опьянения.

«Отметим, на территории республики функционируют 2 паромные переправы: «Усть-Чикойская» на реке Чикой и «Усть-Муйская» на реке Муя», — добавили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики прогнозировали на минувших выходных выпадение мокрого снега в юго-западных районах республики. При этом дневная температура местами достигала 14−19 градусов тепла.

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