Красноярск, 24 августа, 2020, 06:29 — ИА Регнум. В арбитраж Красноярского края поступил многомиллионный иск от компании «Красэнергострой» к Министерству финансов РФ. Дело к производству пока не принято. Два года назад эта же фирма пыталась взыскать с ведомства более 54 млн рублей убытков, которые, по мнению истца, были получены из-за затопления при подготовке ложа водохранилища Богучанской ГЭС сданного в аренду участка и имущества на нём, передаёт ИА REGNUM.

Rushydro.ru Богучанская ГЭС

Исковое заявление поступило 21 августа 2020 года. Сумма требований — 47 762 185,02 рубля.

В декабре 2018 года «Красэнергострой» уже проиграла иск к Российской Федерации в лице Минфина РФ о взыскании 54 млн рублей «убытков в виде упущенной выгоды». В основе спора лежал договор аренды оборудования базы ЛПУ от февраля 2012 года, заключённый ООО «Красэнергострой» (арендодатель) с ЗАО «Стройсервисремонт» (арендатор). В июне 2012 года арендатор известил ООО «о прекращении арендных отношений в связи с невозможностью использования арендованного имущества в связи с затоплением». Сумму упущенной арендной платы и просил взыскать как убытки истец. Между тем ответчик указал, что истец знал о предстоящем затоплении земельного участка и находящегося на нем имущества из письма госучреждения «Дирекция по подготовке ложа водохранилища Богучанской ГЭС» от 2010 года, а также был оповещён о предстоящем изъятии надела для государственных нужд.

«Однако, несмотря на указанные обстоятельства, стороны оформили договор аренды на три года, заведомо неисполнимый и ухудшающий экономическое положение арендатора, что нельзя признать разумным и экономически целесообразным», — отмечалось в материалах дела.

В свете этих нюансов судья отказал в удовлетворении иска. А в мае 2020 года Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа оставил в силе вердикт первой инстанции.