Элиста, 23 августа, 2020, 21:24 — ИА Регнум. В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 54 жителя. Общее число случаев заражения SARS-CoV-2 на 23 августа достигло 3 тыс. 775 человек, сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения РК.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки после коронавируса в Калмыкии выздоровели четыре пациента, за весь период пандемии — 2 тыс. 490 человек. Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 составляет 48 человек.

В настоящее время лечение в стационарах получают 370 пациентов, получившие положительный результат теста на коронавирус. Состояние 15 человек врачи оценивают как тяжёлое, пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На самоизоляции находятся 1 тыс. 968 жителей республики.