В Грузии в ДТП погибли 12 человек
Тбилиси, 23 августа, 2020, 21:24 — ИА Регнум. В Грузии попал в ДТП пассажирский микроавтобус. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел (МВД) страны.
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Авария
Авария произошла в воскресенье, 23 августа, в Душетском муниципалитете.
«В микроавтобусе погибли 12 граждан, трое получили серьёзные травмы, — говорится в сообщении ведомства. — … Поиск и спасение других людей в транспорте продолжаются».
По предварительным данным, микроавтобус с людьми рухнул с 80-метровой высоты.
В настоящее время выясняются причины трагедии.
Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 10 августа в Аджарии автомобиль совершил наезд на группу пешеходов.
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