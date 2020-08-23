Вашингтон, 23 августа, 2020, 21:15 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах он готов пойти на второй срок.

Gage Skidmore Джо Байден

«Я думаю, это обоснованный вопрос, который допустимо задать любому человеку старше 70 лет, здоровы ли они и готовы ли, это обоснованный вопрос, но я могу лишь сказать американцам: вы увидите», — сказал он в интервью ABC, отвечая на соответствующий вопрос.

Он заявил, что готов находиться на посту президента Соединенных Штатов в течение восьми лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа, в заключительный день проведения Национального съезда Демократической партии США, Джо Байден официально согласился стать кандидатом в президенты от демократов.

Выступая с речью, Байден заявил, что во время его работы на посту президента США преодолеют «эпоху тьмы», в которую страну якобы погрузил действующий президент Дональд Трамп.

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