Москва, 23 августа, 2020, 21:06 — ИА Регнум. Футболисты московского «Спартака» в домашнем матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) переиграли столичный «Локомотив». Встреча, завершившаяся со счётом 2:1, прошла 23 августа на «Открытие-Арене» в Москве.

Andy03 Футбольный мяч

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Джордан Ларссон и Александр Соболев. У гостей мяч забил Мурило Серкейра.

Игра в первом тайме была достаточно грязной. Первый «горчичник» в матче получил Баринов уже на 5 минуте — сбил Бакаева у угла штрафной. И тут же сам получил травму. Впереди будут еще около десятка фолов, а на 36 минуте герой встречи Алексей Миранчук был вынужден покинуть поле из-за проблемы с правым бедром.

Впрочем, это нарушений не остановило, и под конец тайма Рыбчинский и Крыховяк получили по желтой карточке. Первый — за удар по лицу Джикии, второй — за то, что сбил Умярова на фланге. Параллельно Зобнин получил от Рыбуса локтем по лицу, но судья этот эпизод никак не отметил.

Второй тайм «Локомотив» начал с преимуществом, но «Спартак» быстро сравнял. На 53 минуте Джикия помог Ларссону выйти к воротам, где тот успешно пробил в дальний угол. Футболисты не стеснялись: за последующие десять минут Мурило сшиб Ларссона, Жиго ударил сзади по ногам Эдера, а Рыбус вновь атаковал Зобнина, завалив на газон, но судья вновь не отреагировал. Зато Чорлука получил «горчичник» за снос Бакаева перед штрафной.

После серии угловых судьбу встречи решил Соболев, забив головой на 80 минуте после скидки Крала. «Спартак» не желал останавливаться на достигнутом и продолжал атаковать, но, пусть и проигрывая единоборства, путем жестких фолов «Локомотив» выстоял, сохранив минимальный разрыв в счете.

Отметим, что после четырех матчей в чемпионате России московский «Спартак» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе восемь очков. Клуб «Локомотив», набравший семь баллов, находится на четвертой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 22 августа футболисты санкт-петербургского «Зенита» в домашнем матче четвертого тура РПЛ разгромили клуб «Тамбов». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1.

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