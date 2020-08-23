Курган, 23 августа, 2020, 20:50 — ИА Регнум. В Зауралье прожиточный минимум во II квартале 2020 года в расчёте на душу населения увеличился по сравнению с I кварталом на 511 рублей и составил 10 483 рубля. Соответствующее постановление правительства Курганской области № 254 от 20 августа 2020 года опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Astryd_MAD Прожиточный минимум

Для трудоспособных граждан прожиточный минимум в Курганской области на II квартал 2020 года составил 11 190 рублей, для детей — 11 027 рублей, для пенсионеров — 8676 рублей.

Напомним, прожиточный минимум — это стоимостная оценка потребительской корзины, обязательных платежей и сборов. Величина прожиточного минимума применяется при расчёте социальных выплат и субсидий.