Минск, 23 августа, 2020, 20:44 — ИА Регнум. Один из белорусских мобильных операторов компания A1 снизила пропускную способность своей 3G-cети в некоторых районов Минска по требования государственных органов.

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«С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети», — сообщили порталу onliner. by в пресс-службе.

Напомним, об ограничении доступа к ряду интернет-ресурсов на территории Белоруссии 21 августа сообщили журналисты издания TUT.BY.

В список сайтов, подверженных блокировке, попали интернет-платформы «Голос», «Зубр», сайт narodny-opros.info, сайты оппозиционных белорусских политиков, а также belarus.regnum.ru. Всего по данным белорусского СМИ Министерством информации Белоруссии был заблокирован доступ более, чем к 70 сайтам.

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