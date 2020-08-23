Вильнюс, 23 августа, 2020, 20:29 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Литвы оказывает помощь бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской. Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

ИА REGNUM Выборы в Белоруссии

«Когда она проявляет это желание (воспользоваться помощью), мы помогаем связаться, поговорить по телефону или как-то встретиться по-другому», — сказала Линкявичюс в интервью «Дождю», отвечая на вопрос, оказывает ли МИД Литвы помощь Тихановской для контакта с представителями европейских властей.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас Тихановская находится в Литве, куда уехала с началом протестов в Белоруссии. В интервью она отказалась сообщать подробности своего последнего дня в родной стране, перед тем как решила покинуть её.

Читайте также: Лукашенко рассказал, что помогал Тихановской выехать за границу