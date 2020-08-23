Москва, 23 августа, 2020, 20:01 — ИА Регнум. Главный врач московской ГКБ № 15 им. Филатова Валерий Вечорко заявил, что работа медиков — это огромный труд, ответственный, кропотливый и порой неблагодарный.

Иван Шилов ИА REGNUM Медработница

«Не в благодарности дело. Главное, мы свой выбор сделали и пойдём с ним до конца. У каждого своя работа. Кто-то делает хайп на «горячей» теме, а кто-то молча закатывает рукава и спасает жизни», — написал Вечорко на своей странице в Facebook.

По его словам, человеческий организм — «вещь хрупкая и очень индивидуальная, и именно поэтому важно учитывать все нюансы, прежде чем принимать какие-то решения».

Как сообщало ИА REGNUM, утром 20 августа блогер Алексей Навальный почувствовал себя плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Борт посадили в Омске, где блогера госпитализировали. Омские врачи установили, что у Навального произошло нарушение обмена веществ — нарушился углеводный баланс в организме. Однако сторонники оппозиционера подвергли критике работу врачей.

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