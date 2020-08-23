Минск, 23 августа, 2020, 19:52 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на вертолете в Дворец Независимости и вышел из воздушного судна в бронежилете и с автоматом в руках. Об этом 23 августа сообщает телеграм-канал «Пул первого».

Kremlin.ru Александр Лукашенко

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"Лукашенко час назад прилетел на место событий. Во Дворец Независимости!» — говорится в сообщении.

Отметим, ранее оппозиционные СМИ сообщили, что вертолёт якобы приземлился на Дворец Независимости для того, чтобы эвакуировать главу государства.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 августа, многотысячные манифестации проходят по всей Белоруссии. Митингующие требуют, чтобы Александр Лукашенко оставил власть, выпустил политзаключённых и прекратил репрессии.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, эскалации противостояния между властями Белоруссии и протестующими хотят уехавшие на Запад белорусские оппозиционеры.

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