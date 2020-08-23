Калуга, 23 августа, 2020, 19:09 — ИА Регнум. Торжественное открытие памятного знака великому русскому зодчему-градостроителю XVIII века Петру Никитину состоялось в Калуге у главных въездных ворот Свято-Лаврентьева мужского монастыря 23 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скрин фото страницы Алексея Комова «ВКонстакте» Памятный знак зодчему Петру Никитину у ворот Свято-Лаврентьева монастыря.

Автор памятного знака, главный архитектор областного центра Алексей Комов отметил, что открытие памятного знака проводится в день святого Лаврентия, считающегося небесным покровителем Калуги. Памятный знак установили рядом с некрополем, в котором был похоронен Петр Никитин.

«В Калуге Никитиным был создан шедевр — генеральный план города, который изучается в европейской градостроительной школе», — сказал Алексей Комов.

Выдающийся зодчий Петр Никитин является одним из основоположников русского градостроения эпохи классицизма. Будучи в 1760—1763 годах главным архитектором Москвы, он также стал автором регулярных планов Твери, Калуги и 12 уездных городов Калужской губернии. Никитин — автор многих административных и общественных зданий Калуги. Благодаря деятельности архитектора Никитина Калуга стала образцовым городом русского классицизма, её исторический центр во многом сохранился до нашего времени.