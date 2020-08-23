Уфа, 23 августа, 2020, 18:53 — ИА Регнум. Футболисты «Уфы» в домашнем матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили клубу «Ростов». Встреча, завершившаяся со счётом 0:1, прошла 23 августа на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

(сс) AnnRos Футбол

Героем встречи в составе гостей стал Кенто Хасимото, который забил единственный гол на 79-й минуте.

Отметим, что после четырех матчей в чемпионате России «Ростов» пока занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе шесть очков. Клуб «Уфа», в активе которого четыре балла, находится на одиннадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 22 августа футболисты санкт-петербургского «Зенита» в домашнем матче четвертого тура РПЛ разгромили клуб «Тамбов». Встреча, завершившаяся со счётом 4:1, прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

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