Брюссель, 23 августа, 2020, 18:35 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) не признает «законным президентом» белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом сообщил 23 августа Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете El Pais.

ИА REGNUM Выборы в Белоруссии

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«Мы (ЕС) не признаем его (действующего главу Белоруссии Александра Лукашенко) в качестве законного президента, — сказал Боррель. — Мы также не признаем (главой Венесуэлы) Николаса Мадуро».

При этом он добавил, что ЕС намерен продолжать иметь дело с Лукашенко и Мадуро, так как они контролируют правительство.

Как передавало ИА REGNUM, 22 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на митинге своих сторонников в Гродно заявил, что зачинщики беспорядков в Белоруссии в настоящее время находятся «под Варшавой» и «под Вильнюсом».

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