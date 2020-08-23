Калуга, 23 августа, 2020, 18:39 — ИА Регнум. Традиционный ежегодный парад детских колясок состоялся в Парке культуры и отдыха Калуги 23 августа. Тема парада 2020 года — кругосветное путешествие. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги.

Kaluga-gov.ru На параде детских колясок.

По словам начальника управления культуры города Яны Васиной, парад-конкурс проходит в 15-й раз. Всего было представлено 28 детских транспортных средств, украшенных в разных формах: подводная лодка, карета принцессы, и даже цыганский табор. Конкурсные работы оценивало жюри. При оценке учитывалось соответствие участников заданной тематике, оригинальность исполнения и нестандартность технических решений. Первое место в номинации «велосипеды» заняла многодетная калужская семья Лавреньтьевых, которая участвуют в традиционном конкурсе уже десять лет. Все участники весёлого парада были награждены дипломами и специальными призами.

«Этот конкурс на лучшее оформление детских колясок — транспортных средств, на самом деле, конкурс для всей семьи. Потому что по рассказам участников готовятся к параду все: и мамы, и папы, и бабушки, и дедушки. Каждый что-то делает для победы своей семьи», — сказала Яна Васина.