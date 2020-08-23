Кабул, 23 августа, 2020, 17:50 — ИА Регнум. На востоке Афганистана в провинции Газни совершен теракт. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил представитель администрации губернатора Газни Вахидулла Джумазада.

Цитата из х∕ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР Взрыв

По его словам, взрыв прогремел 23 августа у обочины дороги в районе Дереи-Кыйак. Он отметил, что неизвестные привели в действие взрывное устройство, когда рядом проезжал автомобиль с людьми.

В настоящее время на месте взрыва работают сотрудники специальных служб. Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.

Как передавало ИА REGNUM, 22 августа в Кабуле в результате трёх взрывов погиб сотрудник службы безопасности, ещё четверо получили ранения.

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