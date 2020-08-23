Москва, 23 августа, 2020, 17:24 — ИА Регнум. В Москве столкнулись два транспортных средства — автобус и самосвал. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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По словам собеседника агентства, ДТП произошло 23 августа на 20 км Калужского шоссе. По предварительной информации, в результате инцидента пострадали 10 человек.

«Произошло столкновение автобуса и самосвала», — сказал источник.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля на 20-м километре МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие с четырьмя автомобилями.

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