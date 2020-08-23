Солнечногорск, Московская область, 23 августа, 2020, 17:17 — ИА Регнум. США и Евросоюз, которые проводят различные мероприятия на постсоветском пространстве, пытаются «оторвать» страны СНГ от Российской Федерации. Об этом 22 августа заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

По словам дипломата, проводимые США индивидуальные мероприятия на постсоветском пространстве, как и программы, которые продвигает тот же ЕС под названием «Восточное партнерство», всячески нацелены на то, чтобы «внести раздрай» в отношения между РФ и ее соседями.

«Мы (власти РФ) это все видим, — сказал Лавров. — Видим, как нас обвиняют чуть ли не в попытке воссоздать СССР, хотя всего навсего мы хотим использовать те исторические преимущества, которые сохранились на нашем пространстве».

Напомним, 22 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что последние шаги администрации США свидетельствуют о стремлении Вашингтона не быть связанными никакими многосторонними обязательствами.