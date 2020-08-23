Лондон, 23 августа, 2020, 16:57 — ИА Регнум. Российский боксер Александр Поветкин, который ранее победил нокаутом представителя Британии Диллиана Уайта и завоевал звание временного чемпиона мира (ЧМ) по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе, обратился после поединка к своим фанатам. Соответствующее видео обнародовано в аккаунте спортсмена в соцсети Instagram.

Боксёрские перчатки

«Хочется поблагодарить всех болельщиков…, — сказал Поветкин. — Россия — чемпион».

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 23 августа боксёр Александр Поветкин стал временным ЧМ по версии WBC, а также завоевал почётный пояс WBC Diamond после того, как нокаутировал британца Диллиана Уайта в пятом раунде.

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