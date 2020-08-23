Киев, 23 августа, 2020, 16:43 — ИА Регнум. Информация СМИ (средств массовой информации) о том, что лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом, соответствует действительности. Об этом 23 августа сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока на странице в соцсети Facebook.

European People's Party Юлия Тимошенко

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»Да, к сожалению, это правда, — написала Сорока. — Тест показал».

При этом она добавила, что состояние депутата Верховной рады Украины, у которой высокая температура тела, оценивается как тяжелое.

«Температура (лидера украинской партии «Батькивщина») до 39, — отметила пресс-секретарь политика. — Борется».

Ранее ряд украинских СМИ также сообщил, что у членов семьи политика также выявили коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 23 августа на сайте СНБО Украины сообщалось, что за сутки в стране выявили 1987 новых случаев инфицирования коронавирусом.