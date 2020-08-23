Кубинка, Московская область, 23 августа, 2020, 16:41 — ИА Регнум. Забастовки на белорусских предприятиях не носят крупномасштабного характера, сообщил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов корреспонденту ИА REGNUM 23 августа на полях военно-технической выставки «Армия-2020».

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

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Он объяснил, что на днях разговаривал с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и знаком с ситуацией в стране.

«Особых забастовок там нет», — подчеркнул Зюганов.

Парламентарий добавил, что организацией забастовок занимаются некоторые группы, которые поддались на уговоры «заокеанских доброхотов». Лидер КПРФ отметил, что любой стране нужно проводить реформы и принимать дополнительные меры для улучшения экономической ситуации. Но при этом надо сберечь и приумножить то, что было создано в предыдущие годы.

«Поэтому всем белорусам надо одуматься, сплотиться и двигаться дальше. Гоните этих доброхотов в шею. Потому что они — заблудшие люди, им надо объяснить. А провокаторов надо «профилактировать» и жёстко «профилактировать», — подытожил Зюганов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе КПРФ решительно осудила протесты в Белоруссии, охарактеризовав их как попытку государственного переворота.