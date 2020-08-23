Кубинка, Московская область, 23 августа, 2020, 16:28 — ИА Регнум. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и другие представители оппозиции не предложили никаких конкретных мер по изменению ситуации в стране, сообщил лидер партии КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов корреспонденту ИА REGNUM 23 августа на полях военно-технической выставки «Армия-2020».

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

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Зюганов отметил, что ознакомился с выступлениями представителей белорусской оппозиции, но не нашёл никаких конкретных предложений по улучшению общественно-экономической ситуации, кроме общих слов о либерализации.

«Я посмотрел все выступления Тихановской и остальной публики — ничего нет. Давайте либерализировать, всё продадим, отдадим и пойдём за ворота. И давайте реформы, а какие реформы? И Лукашенко спросил: какие изменения, какие реформы? Ничего нет», — подчеркнул Зюганов.

Парламентарий добавил, что за этими оппозиционными политиками стоят «хищные дяди», которые хотят отменить двуязычие и расколоть Белоруссию «ещё более жёстко, чем Украину».

«Поэтому правильно белорусский народ сделал, что избрал курс Лукашенко», — подытожил Зюганов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 августа Геннадий Зюганов поздравил Александра Лукашенко с убедительной победой на президентских выборах в Белоруссии, отметив, что белорусский лидер проявил свойственный ему здравый смысл.