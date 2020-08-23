* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Магас, 23 августа, 2020, 16:13 — ИА Регнум. Боевики, ликвидированные 23 августа в Ингушетии, являлись сторонниками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Такие данные привел по итогам спецоперации информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Mil.ru Антитеррор

«По имеющимся данным, нейтрализованные бандиты являлись сторонниками запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в сообщении НАК.

Спецоперация была проведена на территории села Троицкое Сунженского района. После установления, что в одном из домов засели вооруженные бандиты, было принято решение о введении режима контртеррористической операции.

Боевики не захотели сдаться и были ликвидированы. У уничтоженных бандитов имелось при себе большое количество оружия и боеприпасов, в том числе пистолеты и автоматы. Помимо этого, на месте боестолкновения были обнаружены готовые к применению самодельные взрывные устройства.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе спецоперации пострадали два силовика. Их жизнь вне опасности.