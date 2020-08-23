Санкт-Петербург, 23 августа, 2020, 16:13 — ИА Регнум. Двоих подростков в Петербурге унесло на неуправляемом судне по реке Смоленке в сторону Финского залива. Судно сумели обнаружить и догнать, дети спасены.

Mchsmedia.ru Поисковая группа МЧС

По данным телеграм-канала «Mash на Мойке», небольшую баржу подростки отвязали на берегу, на улице Беринга, после чего ее стало уносить по течению Смоленки в сторону залива.

К счастью, опасную ситуацию заметили взрослые и сообщили спасателям.

«Плавательное средство остановлено организацией, осуществляющей очистку дна», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Там подтвердили, что на судне находились двое подростков, после оказания им помощи они просто скрылись на берегу.