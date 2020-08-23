Магас, 23 августа, 2020, 16:02 — ИА Регнум. В Ингушетии 23 августа произошло боестолкновение между сотрудниками сил правопорядка и бандитами. В результате спецоперации были нейтрализованы два боевика. В ходе перестрелки пострадали также два сотрудника спецслужб, сообщили ИА REGNUM в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

«Двое сотрудников спецназа получили ранение. Им оказана необходимая медицинская помощь. Пострадавших среди гражданского населения нет», — говорится в сообщении пресс-центра.

Как сообщало ИА REGNUM, трое боевиков были обнаружены 23 августа при проведении оперативно-разыскных мероприятий в частном доме в селе Троицкое Сунженского района. На предложение сдаться они ответили огнем и были уничтожены. На месте происшествия были обнаружены большое количество боеприпасов, автоматы, пистолеты и готовые к применению самодельные взрывные устройства.