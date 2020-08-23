Солнечногорск, Московская область, 23 августа, 2020, 16:01 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад предлагает расчертить Белоруссию по своим лекалам. Об этом Лавров сказал сегодня, 23 августа, выступая на форуме «Территория смыслов».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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Говоря о посредничестве Запада на постсоветском пространстве, Лавров напомнил про события на Украине, начиная с выборов 2004 года и заканчивая майданом 2014 года.

Лавров подчеркнул, что Запад демонстрирует недоговороспособность и это серьезный вызов.

«Недоговороспособность наших западных партнеров — это достаточно серьезный факт, который мы вынуждены принимать во внимание, и не только мы», — сказал глава МИД России.

На современном этапе Запад пытается «расчертить по своим лекалам» ещё и Белоруссию, констатировал Лавров.

«Конечно, мы будем не против любого решения, которое примет белорусское руководство в отношении диалога со своим населением, но когда Запад говорит, что только посредничество с участием западных стран будет эффективным, у всех свежо в памяти, как это было на Украине, где западное посредничество обернулось полной недоговороспособностью наших партнеров», — отметил министр иностранных дел России.