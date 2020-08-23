Астрахань, 23 августа, 2020, 15:58 — ИА Регнум. В Астраханской области 23 августа подтверждено 35 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе зарегистрировано 5445 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 604 человека.

Выздоровел 4681 пациент с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 65 человек скончались.

Под амбулаторным наблюдением находятся 2887 человек, 15 тыс. 5 человек сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 1,03.