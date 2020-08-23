Калуга, 23 августа, 2020, 16:24 — ИА Регнум. В Калужской области положительный результат тестов на коронавирус подтверждён у 31 человека за последние сутки, сообщает 23 августа корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 853 положительных результата теста, 1 тыс. 228 человек находятся на лечении, 6 тыс. 563 человек выздоровели, 62 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов в Калуге (257), в Обнинске (149), в Боровском районе (134), в Людиновском районе (125), в Малоярославецком районе (71) и в Жуковском районе (68).