Киев, 23 августа, 2020, 15:29 — ИА Регнум. Письмо главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонида Кравчука относительно проведения выборов в Донбассе поступило в Верховную Раду и будет рассмотрено. Об этом заявил 23 августа председатель украинского парламента Дмитрий Разумков после выступления по случаю торжественной церемонии поднятия флага Украины, сообщает украинское издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная Рада

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По словам Разумкова письмо Леонида Кравчука поступило в Раду и в пятницу, 21 августа, первый заместитель председателя украинского парламента Руслан Стефанчук направил его в комитеты, которые займутся рассмотрением данных вопросов.

«Выборы — это очень правильно, выборы нужно проводить на той территории, на которой это возможно. Они должны быть демократическими, они должны представлять интересы всех граждан, которые живут на той или иной территории: нравится нам их выбор или нет. Главное — выборы должны отвечать европейским нормам и такими, которые не будут ставить под угрозу жизнь и здоровье наших сограждан», — высказался по данному вопросу спикер Рады.

Напомним, 20 августа Леонид Кравчук заявил, что отправил Верховной Раде письмо с запросом об изменении постановления о местных выборах, так, как по словам Кравчука, в нынешней редакции оно противоречит Минским соглашениям, а также «формуле Штайнмайера».

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