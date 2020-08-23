Владимир, 23 августа, 2020, 15:11 — ИА Регнум. Во Владимирской области 23 августа подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них пять случаев выявлено в Гусь-Хрустальном, по четыре — во Владимире и Меленках, по три — в Муроме и Суздале, по два — в Вязниках и Гороховце, по одному — в Коврове и Радужном.

Всего в области зарегистрированы 6114 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 5365 пациентов. Скончались 192 человека.