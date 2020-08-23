Кубинка, Московская область, 23 августа, 2020, 15:08 — ИА Регнум. Предприятия Роскосмоса представили производимые и перспективные образцы ракетно-космической техники на военно-техническом форуме «Армия-2020», открывшемся 23 августа. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Роскосмос Выставка Роскосмоса на Арми-2020

На едином стенде Роскосмоса представлены используемые и разрабатываемые средства выведения, включая тяжёлые ракеты-носители «Ангара-А5» и «Ангара-А5В», ракеты семейств «Союз-2» и «Союз-5». Экспозиция дополнена и макетами космических аппаратов «Глонасс-К», «Аист-2Д», «Обзор-Р», «Канопус-В» и «Метеор-М».

Также на форуме демонстрируются разработки предприятий Роскосмоса в сфере микроэлектроники космического назначения, систем связи, геоинформационных сервисов и технологий виртуальной реальности. Экспозиция включает и медицинскую технику, выпускаемую предприятиями отечественной космической отрасли. В частности, представлены образцы портативных аппаратов ИВЛ, дефибрилляторы и электрокардиографы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международный военно-технический форум «Армия-2020» проходит в Подмосковье с 23 по 29 августа. В работе форума участвует более полутора тысяч российских и иностранных организаций.