Псков, 23 августа, 2020, 15:05 — ИА Регнум. В Псковской области за последние сутки выявили сразу 50 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщили в воскресенье, 23 августа, в областном оперативном штабе. Губернатор региона призвал жителей проявить благоразумие и соблюдать все меры предосторожности.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Заявленный суточный рост заметно превышает количество случаев коронавируса, которые выявлялись несколькими днями ранее. Так, днем ранее было объявлено о 34 случаях заражения.

Нарастающим итогом в Псковской области подтверждено 4434 случая инфицирования за всё время пандемии. Выздоровели 3167 человек, в том числе 36 пациентов выписаны за последние сутки. Скончался от COVID-19 в Псковской области 61 человек, за минувшие сутки летальных исходов не было. За 22 августа проведено 420 тестирований.

Как рассказал на своей странице в соцсети глава Псковской области Михаил Ведерников, 24 из 50-ти новых случаев зафиксированы в Пскове. В в Псково-Печерском монастыре и в Савво-Крыпецком монастыре, ставших активными очагами коронавирусной инфекции, зафиксировано по три и одному новому случаю, соответственно.

Губернатор вновь призвал жителей Псковщины к соблюдению требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

«Ещё раз обращаю внимание: многое с ограничениями разрешено, но сделано это не потому что вирус исчез, а для сохранения региональной экономики. Будьте благоразумны. Берегите себя и окружающих. Помните о мерах предосторожности и будьте здоровы», — написал Ведерников.