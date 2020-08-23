Ставрополь, 23 августа, 2020, 14:52 — ИА Регнум. Школы Ставропольского края не будут учиться в три смены. Слухи об этом, появившиеся в местном сегменте соцсетей, опроверг министр образования края Евгений Козюра. В ходе брифинга он сообщил, что те учебные заведения, которые работали в две смены, продолжат работать так же и в новом учебном году.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

Помимо этого, Козюра развеял слухи о том, что школьникам придется заниматься в масках. Учащиеся могут носить маски в школе, но только если на этом настаивают их родители. Обязательным масочный режим будет являться для педагогов и работников школ.

Также министр опроверг миф о возврате к дистанционной форме обучения. По его словам, новый учебный год в школах Ставрополья стартует в обычном очном режиме.