Липецк, 23 августа, 2020, 14:52 — ИА Регнум. В Липецкой области 23 августа подтверждено 16 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на территории региона выявлено 4934 положительных теста.

За весь период наблюдения 4470 человек были выписаны после курса лечения. 25 человек скончались.