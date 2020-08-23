Киев, 23 августа, 2020, 14:56 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский передал подразделениям украинских вооруженных сил 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения, сообщает 23 августа пресс-служба президента Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Соответствующие сертификаты были вручены командирам воинских подразделений ВСУ во время торжественных мероприятий по случаю празднования Дня государственного флага Украины, которые состоялись сегодня, 23 августа, на военном аэродроме в Василькове Киевской области.

Украинские военные получили на вооружение модернизированные танки Т-64 и Т-72, новые бронетранспортеры, боевые машины пехоты и тактические бронированные машины, современные комплексы радиоэлектронной борьбы и средства наблюдения.

Украинский лидер в ходе торжественного выступления отметил, что средства, выделенные на «безопасность и оборону» Украины, по сравнению с прошлым годом увеличились почти на 28 млрд гривен, а оборонный бюджет возглавляемой им страны «самый большой в истории». Владимир Зеленский подчеркнул, что, несмотря на пандемию, расходы на украинскую армию остались без изменений.

«Сегодня 28 дней, как у нас нет боевых потерь. Весь мир видит, что Украина и ее воины, как и любые нормальные цивилизованные люди, конечно, хотят мира на востоке Украины. Это не значит, что мы перестанем заботиться о своей армии. Ведь именно вы — современная и сильная армия — являетесь залогом для наступления такого желанного в Украине мира», — заявил Зеленский, обращаясь к военным.

Читайте также: Зеленский назвал свое самое главное задание на должности президента Украины

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский назвал прекращение войны в Донбассе своим главным заданием.