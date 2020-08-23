Калуга, 23 августа, 2020, 16:23 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве между правительством Калужской области и ПАО «Промсвязьбанк» было подписано 23 августа в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020». Документ подписали руководитель региона Владислав Шапша и председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Фото пресс-службы ПАО «Промсвязьбанк» Владислав Шапша и Петр Фрадков подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ОПК.

Соглашение нацелено на создание новых возможностей для реализации в области социально значимых инвестиционных проектов, в том числе по поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса, среднего и малого предпринимательства.

Калужская область и ПАО «Промсвязьбанк» также намерены продолжить долговременное партнёрство в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития региона, развития льготного ипотечного кредитования и по повышению доступности финансовых услуг для населения.