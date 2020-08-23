Кубинка, Московская область, 23 августа, 2020, 13:40 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу выступил на церемонии открытия военно-технического форума «Армия-2020» и «Армейских игр — 2020» (АрМИ-­2020) и объявил об их открытии. Об этом 23 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Сергей Шойгу

Как отметил глава Минобороны РФ, на игры и форум прибыло более 90 иностранных делегаций.

Также он отметил роль военных технологий в развитии технологий гражданских и пожелал участникам АрМИ-­2020 удачи, после чего официально объявил игры и форум открытыми.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с приветствием к участникам военно-технического форума «Армия-2020» и «Армейских игр — 2020» (АрМИ­-2020) выступил на церемонии их открытия председатель правительства РоссииМихаил Мишустин.