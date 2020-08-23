Кубинка, Московская область, 23 августа, 2020, 13:16 — ИА Регнум. В международных соревнованиях «Армейские игры — 2020» (АрМИ-2020), которые начались совместно с военно-техническим форумом «Армия-2020» в Подмосковье, одновременно примут участие команды не признающих друг друга государств — Израиля и Палестины.

Флаги Палестины и Израиля

Об этом 23 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Известно, что впервые в АрМИ-2020 примут участие команды из Саудовской Аравии, Йемена и Палестины, а также что в международном кинологическом конкурсе будет принимать команда военных кинологов из Израиля.